Nuovi raid sul Libano, ucciso uno dei bracci armati di Hamas

Trump afferma che Israele dovrebbe colpire i siti nucleari dell'Iran. Ipotesi non esclusa dallo Stato ebraico, secondo fonti Usa. Biden invece frena anche sugli attacchi agli impianti petroliferi. Nella notte nuovi raid sul Libano, con Hezbollah che parla anche di scontri con i soldati al confine. Ucciso un leader del braccio armato di Hamas. E sarebbe morto anche Saffiedine. Khamenei definisce legittimi gli attacchi del 7 ottobre e i missili iraniani contro Israele e chiede ai musulmani di unirsi per eliminare lo Stato ebraico. Oggi manifestazioni in diverse città del mondo a sostegno dei palestinesi, anche a Roma. Capitale blindata e controlli per evitare infilrazioni nel corteo, vietato dalla Questura.