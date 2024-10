Aggrediscono artigiano per lavori: fratello e sorella denunciati a Pachino

Agenti del Commissariato di P.S. di Pachino hanno denunciato per i reati di lesioni personali e rapina aggravata un uomo di 54 anni, residente a Portopalo di Capo Passero e la sorella, una donna di 64 anni.

Il cinquantaquattrenne, grazie alla complicità della sorella, dava un appuntamento in strada a Pachino ad un artigiano a cui aveva commissionato dei lavori edili. Dall’incontro scaturiva un accesso litigio e il denunciato colpiva la sua vittima con calci, pugni e bastonate provocandogli gravi ferite in testa e in varie parti del corpo e gli distruggeva il parabrezza dell'autovettura sottraendogli le chiavi del mezzo e gli attrezzi di lavoro che gli agenti del Commissariato di P.S. di Pachino rinvenivano e restituivano al legittimo proprietario.