Il sindaco di Solarino dichiara guerra ai fracassoni della notte

Il disturbo alla quiete pubblica, soprattutto nelle ore notturne è diventato un problema a Solarino. Così il sindaco Peppe Germano, ha dichiarato guerra ai 'fracassoni'. Soprattutto a quegli individui che girono la notte con le moto, alcune pure smarmittate.

"Dopo diverse segnalazioni, la settimana scorsa abbiamo iniziato un servizio di controllo notturno su tutto il territorio comunale - dice Germano - che continuerà nei prossimi giorni.

Convocherò in settimana un tavolo per la sicurezza invitando anche il maresciallo dei carabinieri della stazione di Solarino. Ringrazio l’assessore Lia Valenti per il coordinamento del corpo della Polizia Municipale, il comandante Tito Mangiafico e tutti gli agenti che con abnegazione prestano il proprio servizio a tutela e sicurezza della nostra comunità. Dormire non può essere un privilegio ma un diritto".