Catania sornione espugna il 'Pinto': rossazzurri in rimonta battono la Casertana (1 - 3)

Il Catania comincia a fare sul serio. I rossazzurri espugnano il ' Pinto' e vincono battendo la Casertana un rimonta. Il Catania di Toscano scoppia in salute e lo ha dimostrato a Caserta disputando una gara sorniona. Le cose non si erano messe per il verso giusto per gli etnei. All’11’, Lunetta non riesce a continuare e Toscano deve effettuare il primo cambio con l’ingresso di Ierardi. Pochi secondi dopo disimpegno errato dei padroni di casa e contropiede degli ospiti, Guglielmotti entra in area e manda alto. Al 14’ Bakayoko controlla sulla sinistra, si accentra e tenta il tiro dalla distanza, la traiettoria è larga. Quattro giri di lancette più tardi si sblocca la sfida: Mancini scappa alle spalle della retroguardia avversaria su lancio di Zanellati, calcia da buona posizione e insacca alle spalle di Adamonis per il vantaggio. La reazione degli etnei non si fa attendere con un tiro di Carpani, il portiere rossoblù non si fa sorprendere. Al 26’ chance per Stoppa che non sfrutta l’occasione, il Catania però resta in attacco e trova il pareggio: Guglielmotti capitalizza il suggerimento di Anastasio e batte Zanellati.

Al rientro in campo Toscano si gioca anche le carte Raimo e Inglese. Al 54’ azione insistita, innescata da Carretta. L’esterno va via ed entra in area, ma non riesce a concludere. La palla arriva a Damian che scarica verso la porta, ma trova la risposta di Adamonis. Iori si affida a Paglino, lascia il campo Proia al 59’. Sull’altro versante gli etnei inseriscono D’Andrea per Stoppa. Al 68’ Bakayoko punta il diretto avversario e lo salta con una finta, la giocata però termina fuori e l’opportunità sfuma. I rossoblù mandano sul rettangolo verde anche Iuliano e Deli, staffetta con Asencio e Carretta. I rossazzurri cambiano ancora, al 76’ Jimenez prende il posto di Luperini. Proprio il neo entrato ribalta il risultato: il classe 2002 ringrazia Anastasio per il passaggio e fulmina Zanellati per l’1-2. Tutto per tutto dei padroni di casa nel finale: Satriano e Capasso rinforzano la batteria offensiva. La Casertana non riesce a replicare al vantaggio del Catania e al 92’ subisce il tris firmato Inglese.