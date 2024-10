Il Trapani esce indenne dalla gara contro il Sorrento: in 10 uomini pareggia (1 - 1)

Pur giocando per quasi tutto il secondo tempo, il Trapani riesce ad imporre il pari al Sorrento. E' finita 1 a 1, ma poteva andare peggio per i granata di Aronica. Sono i padroni di casa a passare in vantaggio

al 14′ con l’ex di turno Musso che su calcio d’angolo riesce a colpire di testa in mezzo alla mischia, siglando l’1-0. Ed è su una punizione dalla tre quarti che i granata ottengono il pareggio al 31′, con un traversone in area avversaria che arriva con precisione sulla testa di Benedetti, insaccando sotto misura. Si va quindi al riposo sull’1-1. Dopo dieci minuti dall’inizio del secondo tempo i siciliani però rimangono con un uomo in meno, dopo che Benedetti nel giro di due minuti si fa ammonire due volte, la prima per proteste e in seguito per una sbracciata irregolare. Così Aronica è costretto a cambiare assetto, facendo uscire Kanoute per coprirsi con Gelli, che va ad aggiungersi alla linea difensiva formata da Ciotti, Silvestri, Celiento (già subentrato a Sabatino) e Carriero. Rimangono da giocare circa una quarantina di minuti, nei quali i rossoneri sorrentini cercando di bucare la retroguardia granata, ma la muraglia del Trapani resiste.