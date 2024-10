Due pali salvano il Benevento capolista a Messina: il big match finisce 0 a 0

Non poteva fare di più il Messina visto questo pomeriggio al 'Franco Scoglio' contro il Benevento capolista. Se il tecnico Auteri sperava di trovare i peloritani dimessi e rassegnati, così non è stato. Il Messina ha giocato con orgoglio e coraggio. I ragazzi di Mimmo Modica possono recriminare per due pali centrati. Il match è finito 0 a 0. Il Benevento ha corso il rischio di capitlare nel finale. Anatriello sfiora con un tocco di punta il bersaglio grosso. E' l'ultimo brivido della partita, nonostante i 6 minuti di recupero.