Nuovi ipermercati a Km 0 in Sicilia, la presentazione a Catania

Una nuova rete di ipermercati regionali dedicati esclusivamente alla vendita dei prodotti locali. E la nuova avventura di Noi siamo sardi srls che sbarca in Sicilia con il progetto 'Ipermercati regionali a Km 0'. La prima Convention esclusiva per promuovere i prodotti locali, un nuovo modo di acquistare direttamente dal produttore ma in un ipermercato, occasione per presentare il progetto, si terrà domenica 27 ottobre alle ore 10 presso il Plaza Hotel Catania Viale Ruggero di Lauria, 43. L'idea è quella di rafforzare il legame tra produttori locali e consumatori, sostenendo l'economia del territorio e promuovendo la sostenibilità ambientale. Gli ipermercati offriranno prodotti freschi e di alta qualità, garantendo un impatto positivo sulle comunità locali. Un nuovo modo di affrontare i consumi etici e sostenibili, gli ipermercati regionali a KM 0 , rappresentano un'opportunità per favorire la crescita delle imprese siciliane e valorizzare le produzioni artigianali locali. Il progetto si pone l'obiettivo di ampliare la distribuzione dei prodotti locali in tutta la Sicilia, coinvolgendo attivamente e in prima persona le realtà produttive del territorio. Per chi volesse partecipare, l'evento è a numero chiuso e accessibile solo previa registrazione, deve prenotarsi entro il prossimo 18 ottobre inviando una mail a noisiamosardisrls@gmail.com, o chiamare al numero +39 329 577 7377