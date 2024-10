Troupe del Tg3 aggredita in Libano, l'autista muore d'infarto

Una troupe del Tg3 è stata aggredita verbalmente e a spintoni nel mezzo di un villaggio del Libano da poco bombardato.

Gli aggressori non avevano insegne, non erano armati, ma la paura fa presto a salire in zona di guerra e, prima che venisse alla luce che si trattava solo di uno sfogo disperato, l'autista libanese Ahmad Akil Hamzeh si è accasciato a terra, stroncato da un infarto. Per l'inviata Lucia Goracci, l'operatore Marco Nicois e la fixer Kinda Mahaluf, rimasti incolumi, sono stati minuti da incubo, con il fiato sospeso anche ai piani alti della Rai.

Tutto è cominciato questa mattina intorno alle 9 nella città di Jiyeh, a metà strada tra Beirut e Sidone. Nel diluvio di fuoco che si sta abbattendo sul Libano, un bombardamento ha colpito e abbattuto giorni fa alcune case, le serre e gli orti.

Il Tg3 vuole documentare, a distanza di sicurezza e tutti i permessi necessari, l'avanzata israeliana. In tutte le zone costiere l'Idf ha diramato un'allerta e i residenti, in gran parte pescatori, si allontanano con le loro cose. Qualcuno cerca di risistemare le serre di ortaggi abbattute dai caccia, altri riassestano una facciata. L'inviata fa qualche domanda a un'anziana di passaggio. E' in quel momento che un gruppo di persone si avvicina alla troupe con fare aggressivo, gridando parole confuse. Nell'immediato scatta la paura di avere a che fare con bande armate dai connotati politici: la troupe si rifugia in macchina mentre uno degli aggressori, trattenuto da alcune persone e aizzato da altre, tenta di rompere la telecamera con un sasso attraverso il finestrino.

Ahmad è un autista esperto, di solida fede sciita, sa controllare i nervi: mette in moto e si dirige verso Beirut, inseguito dall'aggressore in sella a uno scooter. A un certo punto, forse per ricondurlo alla ragione o accusando già un malore, Ahmad si ferma ad una stazione di servizio. Scende, parla con l'uomo che gli prende le chiavi e poi, rabbonito, le restituisce. Ma, sopraffatto da una cardiopatia già accertata e dalla paura di quegli istanti, l'autista si accascia a terra, tra lo sconforto dei suoi compagni di viaggio.

A chiamare l'ambulanza, ha raccontato all'ANSA Lucia Goracci, è stato lo stesso aggressore, poi dileguatosi mentre sul posto si raccoglievano un po' di persone che hanno tentato invano di soccorrere Ahmad. "Hezbollah non c'entra nulla - ha precisato ancora Goracci raggiunta telefonicamente -, è stato uno sfogo senza alcun risvolto politico, frutto della tensione diffusa tra la popolazione delle aree sotto attacco". Si è trattato, ha confermato riferendo parole della fixer Kinda Mahaluf, di un gesto di collera da parte dei familiari di due donne uccise nei raid, che solo casualmente ha trovato sfogo nell'aggressione alla troupe Rai. "Tutto si è svolto nel giro di 15-20 minuti", ha proseguito l'inviata, tra il dolore e la commozione per la morte del compagno di lavoro. Ancora in ospedale, in attesa del figlio di Ahmad, Goracci ne ha ricordato la "profondità e grande dolcezza".

La Rai ha espresso "condanna e sdegno" per l'aggressione e "vicinanza e sostegno" alla famiglia di Ahmad, in forza alla Rai da molti anni a fianco degli inviati di guerra. Dai politici sono arrivate manifestazioni di solidarietà bipartisan, a partire dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che ha parlato di "un inaccettabile attacco alla libertà di informazione", fino a Elly Schlein e Giuseppe Conte. Il presidente della Camera Lorenzo Fontana ha ringraziato "chi è impegnato a fare informazione in teatri di crisi, realizzando, a costo del rischio personale, un servizio prezioso e fondamentale". "L'impegno dei giornalisti va sempre difeso - ha ricordato da parte sua il ministro degli Esteri Antonio Tajani - anche in luoghi di conflitto. Il diritto all'informazione è un cardine delle democrazie".