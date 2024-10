Contributo da 15 mila euro a chi vuole costruire una casa a Priolo

Un contributo fino a 15.000 euro sarà concesso dal Comune di Priolo per l’acquisto, l'acquisto con efficientamento energetico o la costruzione della prima casa.

L’avviso e il modulo per presentare istanza sono stati pubblicati sul sito istituzionale dell’Ente.

"Il nostro obiettivo – fa sapere il sindaco Pippo Gianni – è di recuperare il patrimonio edilizio esistente e di evitare lo spopolamento, incentivando la permanenza e l'incremento delle persone, in particolare delle nuove generazioni, che intendono vivere nel nostro territorio".

"Il beneficio economico a fondo perduto – prosegue il sindaco Gianni – è riservato ai cittadini residenti nel territorio comunale da almeno 10 anni, e ai maggiorenni che si trovano fuori Comune che siano stati residenti per almeno 10 anni e intendano ristabilirsi a Priolo; singoli o coppie, sia di fatto che di diritto, che abbiano un indicatore della situazione economica (ISE) non superiore a 60.000 euro”.

Il contributo è pari al 30% dell'intera somma di acquisto della spesa sostenuta, fino ad un massimo di 15.000 euro per istanza.

Il contributo potrà essere aumentato fino ad un ulteriore 7% in caso di "Acquisto con efficientamento energetico ". Le domande dovranno essere presentate entro il 31 dicembre 2024.