Non si ferma all'alt della polizia, denunciato ad Augusta

Agenti del Commissariato di Augusta, in servizio di controllo del territorio, hanno denunciato un giovane di 19 anni, per il reato di resistenza a pubblico ufficiale.

In specie, il diciannovenne, nei pressi di Corso Sicilia, mentre era alla guida di un’autovettura, non si è fermato all’alt intimatogli dall’equipaggio di una Volante del Commissariato megarese e fuggiva. Nasceva un inseguimento per le vie cittadine e il fuggitivo operava, per sfuggire alla Polizia, manovre pericolose che mettevano a repentaglio la sicurezza statale. Bloccato dagli agenti, il giovane è stato denunciato e sanzionato per guida senza patente.