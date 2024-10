Coltivava marijuana in balcone: denunciato a Viagrande

Aveva realizzato in casa una vera e propria un'attività di produzione di marijuana: dalla coltivazione all'essiccazione fino al confezionamento. Un 40enne di Viagrande (Catania), già noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato dai carabinieri, che nel balcone della sua mansarda hanno trovato due piante di marijuana di circa 70 centimetri in fioritura mentre, all'interno di una piccola veranda, quattro rami della stessa pianta in fase di essicazione. Dentro la cucina, invece, c'era una bustina piena di semi, necessaria per ampliare la coltivazione, e circa 10 grammi di marijuana già confezionata e pronta per l'uso. Per l'uomo è così scattata la denuncia. Stessa sorte è toccata a un 48enne di Pedara, che sul balcone di casa coltivava una pianta di marijuana di circa un metro e mezzo, anch'essa in fiore. Durante la perquisizione della casa, inoltre, sono stati trovati altri 12 grammi di marijuana essiccata, conservati all'interno di un barattolo, e 2 grammi sigillati dentro una busta di plastica, ben nascosti dentro un pensile della cucina.