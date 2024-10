Centri migranti in Albania da oggi operativi

"Idue centri di accoglienza dei migranti, costruiti dall'Italia in Albania, sono da oggi operativi e siamo pronti ad accogliere i primi" che arriveranno.

Lo ha annunciato l'ambasciatore d'Italia a Tirana, Fabrizio Bucci, nel corso di un sopralluogo con la stampa nel centro di Shengyin.

Qui è stato allestito il centro di prima accoglienza, ed è qui che, appena scesi dalla nave, i migranti saranno sottoposti agli accertamenti sanitari, all'identificazione e saranno anche rifocillati.

"Idue centri di accoglienza dei migranti, costruiti dall'Italia in Albania, sono da oggi operativi e siamo pronti ad accogliere i primi" che arriveranno.

Da Shengyin, in giornata, i migranti saranno poi trasferiti al centro di accoglienza di Gyader, a poche decine di chilometri di distanza. Il campo di Gyader è diviso in tre sezioni: quella più grande ospiterà i migranti che hanno fatto domanda di asilo e sono in attesa della risposta. La seconda è un Cpr (Centro per i rimpatri). Qui alloggerano quelli la cui domanda di asilo è stata respinta. La terza sezione, invece, è dedicata ad un piccolo penitenziario nel quale dovrebbe essere rinchiuso chi compie reati all'interno del campo.