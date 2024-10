Nuoto, Paltrinieri sceglie il Golfo di Mondello per la tappa finale di 'Dominate The Water'

Oggi e domani la città di Palermo accoglierà la tappa finale di "Dominate The Water", il grande evento ideato dal campione del mondo di nuoto Gregorio Paltrinieri, tra gli atleti più rappresentativi dello sport italiano. Per il secondo anno consecutivo, Greg - reduce dal grande successo alle Olimpiadi di Parigi - ha scelto il Golfo di Mondello come campo gara per concludere il circuito di competizioni in acque libere che unisce sport, tutela dell'ambiente e scoperta del territorio.Le competizioni in programma: oggi gli atleti si sfideranno nella "3 chilometri" mentre domani nel "miglio marino", partendo in entrambi i casi dall'antico stabilimento balneare ex Charleston alle 10.30 del mattino (il ritrovo è fissato due ore prima per il ritiro del pacco gara e la punzonatura).Domenica mattina, al termine della premiazione finale, in collaborazione con la Fondazione AIRC per la Ricerca sul Cancro, si svolgerà la AIRC Sprint Race, una gara da 500 metri (iscrizione gratuita), aperta a tutti i presenti sul posto, anche ai non iscritti alla tappa, che ha la finalità di sensibilizzare sui danni del fumo. Presso lo stand AIRC sarà possibile sostenere il lavoro delle ricercatrici e dei ricercatori con una donazione.A eccezione dei minorenni non tesserati, chiunque potrà partecipare alle gare (gli atleti italiani maggiorenni non tesserati dovranno essere muniti di certificato medico in corso di validità).

Dominate The Water intende valorizzare la cultura dello sport in mare, sia dal punto di vista della sostenibilità ambientale che da quello sociale ed economico, stimolando ogni possibile azione per ridurre gli impatti prodotti dall'allestimento del sito e dall'organizzazione dell'evento, e allo stesso tempo valorizzandone le ricadute sociali ed economiche. Il format, ad esempio, prevede la riduzione dell'impiego di plastica e carta: premi e medaglie saranno realizzati in materiale eco sostenibile o riciclato.