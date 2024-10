Calcio a 5, mezzo passo falso della Futura Rosolini: lo Scicli gli impone il pari

Mezzo passo falso della Futura Rosolini, fermata in casa al PalaTricomi dallo Scicli Sporting. E' stata una grande prova da parte degli ospiti che hanno mostrato di essere una squadra ben compatta. Tutto questo ha colto di sorpresa la capolista che nonostante il 5 - 5 di oggi rimane al comando della classifica con 10 punti tallonata dall'Holimpia Siracusa, sotto di un punto. Per la formazione del presidente Daniele Giurato sono andati a rete, Gil, Milana, Gennaro (doppietta) Giuga, ma la partita è stata fin troppo combattuta. E' la Futura Rosolini a passare in vantaggio, poi è lo Scicli a prendere il sopravvento, pareggiando fino a portarsi sull' 1 -3. Gli ospiti riescono nel finale ad essere in vantaggio per 4 -5, ma la Futura sorretta da un pubblico caloroso, chiude il confronto sul 5 -5.

RISULTATI 4^ GIORNATA

Biancavilla - San Nicolò. 0 - 1

Carlentini - Librizzi 1 - 2

Futsal Ferla - Real Palazzolo 8 - 3

Holimpia Siracusa - Merienselicona 7 - 4

Viagrande - Aretsa '94 5- 4

Pedara - Vigor Itala 2 - 0

Futura Rosolini -Scicli Sporting 5 -5

CLASSIFICA

Futura Rosolini 10 punti, Holimpia Siracusa Futsal Ferla San Nicolò, 9 punti, Viagrande 7, Scicli Sporting Librizzi, Real Palazzolo e Vigor Itala 6 Biancavilla, Pedara, Merienselicona 4 punti; Aretusa '94 e Carlentini 0 punti