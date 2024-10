Libano, 15 morti nelle ultime ore per attacchi israeliani

Il ministero della Sanita' libanese ha fatto sapere che almeno 15 persone sono state uccise negli attacchi israeliani in due aree nel nord del paese e una a sud della capitale. Nove persone sono state uccise e 15 ferite in un "attacco nemico israeliano" nel villaggio di Maaysrah, situato a nord di Beirut. Il ministero ha anche riferito che due persone sono state uccise, quattro ferite e "parti del corpo" non identificate sono state recuperate in seguito a un attacco israeliano a Deir Bella, vicino alla citta' di Batroun, nel nord del Libano.Quattro persone sono state uccise e 18 ferite in un attacco a Barja, a sud di Beirut. Israele ha colpito anche la citta' meridionale di Nabatieh, dove otto persone sono rimaste ferite.(