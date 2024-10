Palermo, in piazzetta Bagnasco martedì 15 la filosofia incontra la scienza

“Gli spunti filosofici della teoria di Faggin” è il tema del prossimo incontro con il prof.re di filosofia Vincenzo Lima (nella foto), che l’associazione piazzetta Bagnasco organizza alle 18 di martedì 15 ottobre in vista dell’evento che, martedì 29 ottobre al Teatro Massimo, avrà come protagonista Federico Faggin, il più grande inventore vivente, pronto a incantare i palermitani con la sua rivoluzionaria teoria su “Coscienza e Intelligenza artificiale e naturale”.

Tre i nodi attorno ai quali ruoterà l’intervento di martedì pomeriggio del prof.re Lima e cioè i paradigmi culturali, la differenza tra intelligenza e coscienza, l’irriducibilità della coscienza e l’autocoscienza. Temi che animeranno il contraddittorio anche grazie a Donato Didonna, presidente dell’associazione “Piazzetta Bagnasco”, la realtà che promuove e cura gli eventi in una delle piazzette della città in cui la cultura anima e dà fondamenta alla comunità.