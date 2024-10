Il comico nisseno Carlo Amleto torna in Sicilia con lo spettacolo 'Scherzo N. 1'

Carlo Amleto, comico, attore e musicista nisseno, arriva in Sicilia con il suo spettacolo Scherzo N°1, Opera Prima, prodotto da Otr, per tre date nei teatri: giovedì 17 ottobre al Teatro Regina Margherita di Caltanissetta, venerdì 18 al Teatro Al Massimo di Palermo e sabato 19 al Teatro Ambasciatori di Catania.

In questo anno Carlo Amleto, comico della spensieratezza e del vivere "con musica" la quotidianità, si è confermato uno dei fenomeni comici più interessanti e acclamati, sia per le numerose partecipazioni a programmi televisivi come Lol Talent, Splendida Cornice, Comedy Match, Stasera tutto è possibile, sia per la sua grande creatività e virtuosismo "pop" sui social, che gli hanno fatto guadagnare in pochissimo tempo tantissimi follower per video come Il Dottor Amleto o i "concerti al campanello", che sono diventati virali e in cui musica e comicità diventano una cosa sola.

Carlo sarà anche uno degli ospiti fissi di Radio 2 Social Club, lo storico programma di Rai Radio2 ideato e condotto da Luca Barbarossa, e da Ema Stokholma.

Ma non solo: dopo l'esperienza estiva alla conduzione di Afa Azzurra Afa Chiara, torna ogni domenica con un nuovo programma sempre su Radio2 con Giulia Vecchio, Il gelo è sempre più blu.

Nel suo spettacolo Scherzo N°1, Opera Prima, l'artista porta ad un livello superiore la commistione tra comicità e musica, sketch e canzoni del suo primo album Facciamo che io ero, il suo ormai famosissimo Tg0 e la poesia, il tutto sempre guidato da un istinto creativo originale.

Il titolo dello show è preso in prestito in modo ironico dalla musica classica, in cui il termine "Scherzo" indica un componimento, di solito non molto ampio, d'indole vivace e fantasiosa, che si adatta allo spettacolo di Amleto, in cui lui scherza appunto col pubblico usando tutte le note del suo spartito artistico, in un movimento che gli piace definire "allegretto andante".