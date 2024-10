Stellantis, Appendino (M5s): "Urso scendiletto di Tavares"

"Io e tutto il Movimento saremo in piazza al fianco degli operai per chiedere produzioni in Italia, tutela dell'occupazione e della filiera. Per ora abbiamo assistito a parole vuote e al Ministro Urso che si comporta da scendiletto di Tavares. Se Salvini ci credesse si unirebbe alla manifestazione, invece di chiamare la Lega a raccolta a Palermo per il suo processo lo stesso giorno. La verità è che Stellantis sta massacrando l'automotive italiana e vogliamo in parlamento i mandanti, non ci bastano le frottole del loro esecutore materiale". Ha dichiarato Chiara Appendino in una intervista al Corriere della Sera. "Per le imprese è in arrivo un'altra manovra punitiva: tagliano l'Ace di 3 miliardi, smantellano transizione 4.0 e portano il paese alla crescita dello zero virgola. A causa delle scelte di questo governo siamo a 19 mesi di calo della produzione industriale." Ha concluso la Vicepresidente del Movimento 5 Stelle.