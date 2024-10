Avevano coltelli, due denunciati ad Augusta

Nel corso dei rafforzati servizi di controllo del territorio, finalizzati al contrasto dei reati in generale, agenti del Commissariato di Augusta hanno denunciato due uomini, rispettivamente di 55 anni e di 58 anni, per il possesso di coltelli, oggetti atti ad offendere e oggetti atti allo scasso.

I due denunciati, che viaggiavano a bordo di un suv, sono stati trovati in possesso anche di un passamontagna, di guanti e di alcune mazze. Non si esclude che i due, estranei alla provincia di Siracusa, si fossero recati in trasferta ad Augusta con l’intento di commettere furti o rapine.

A carico dei due denunciati, al termine delle incombenze di legge, saranno esperite le relative procedure amministrative per l’emissione della misura di prevenzione del foglio di via obbligatorio a firma del Questore, attesa la circostanza che i due indagati provengono da altre città.