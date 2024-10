Ragusa. approvata in Consiglio comunale mozione PD per il Registro di genere

È stata approvata lunedì sera, all’unanimità dei presenti in Consiglio Comunale a Ragusa, la mozione presentata dal Partito Democratico per l’istituzione del Registro di Genere.

“Si tratta di un importante traguardo di civiltà per la nostra città – commenta Peppe Calabrese (nella foto), segretario cittadino e consigliere PD – perché con l’approvazione della mozione si impegna l’amministrazione comunale a istituire il Registro comunale di genere per il riconoscimento del genere di elezione e dell’identità alias delle persone transgender e non binarie. In poche parole, i ragusani che non si riconoscono nel genere assegnato alla nascita potranno avere alcuni documenti con il nome che hanno scelto (l’alias appunto) e non più quello anagrafico. Si parla di tutti i documenti di competenza comunale (dall’abbonamento per i mezzi pubblici alla tessera per la biblioteca) compresi i badge di riconoscimento per i dipendenti comunali, ma anche account di posta elettronica, la targhetta sulla porta dell’ufficio o il nome per le conferenze di lavoro in videocall.