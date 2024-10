Presidenziali Usa, Harris attacca Trump: "Rappresenta il fascismo"

Duro attacco di Kamala Harris a Donald Trump. In un'intervista radiofonica la candidata dem alla Casa Bianca ha detto che il tycoon "rappresenta il fascismo", ma anche che "è un debole e inadatto alla presidenza". L'ex presidente, intanto, incassa 145milioni nel terzo trimestre della sua campagna elettorale, ma perde però il sostegno dell'ex star di Fox News Geraldo Rivera.

In Georgia, Stato in bilico per le elezioni, è stato registrato il nuovo record di voti anticipati, con 252.000 persone che si sono recate alle urne nonostante i postumi nello Stato dell'uragano Helene. Il precedente primato era di 136 mila nel 2020.

Kamala Harris ha mantenuto un vantaggio di 3 punti percentuali su Donald Trump (45% contro 42%), secondo un nuovo sondaggio Reuters/Ipsos tra gli elettori registrati.

La vicepresidente ha inoltre mantenuto un vantaggio di 3 punti tra i probabili elettori (47% a 44%). Il sondaggio ha un margine di errore di circa 4 punti percentuali.

Mentre il divario tra i due è rimasto stabile rispetto alla rilevazione della settimana precedente, il nuovo sondaggio segnala che gli elettori, in particolare i democratici, potrebbero essere più entusiasti in merito alle elezioni di quest'anno rispetto a quelle del novembre 2020, quando il democratico Joe Biden sconfisse Trump. Circa il 78% degli elettori registrati, tra cui l'86% dei democratici e l'81% dei repubblicani, ha dichiarato di essere "completamente certo" di votare alle elezioni presidenziali.

La quota di intervistati sicuri di votare è aumentata rispetto al 74% del sondaggio effettuato dal 23 al 27 ottobre 2020, quando il 74% dei democratici e il 79% dei repubblicani dichiararono di essere certi di votare. Harris sembra trarre forza dagli elettori che la scelgono come la migliore candidata per la politica sanitaria e per la gestione dell'estremismo politico, sebbene gli elettori considerino anche l'economia come una questione prioritaria e abbiano affermato che Trump è stato il miglior gestore dell'economia.