Sindaco di Floridia posta una foto per ricordare i 4 anni di governo della città

Il sindaco di Floridia, Marco Carianni, questa mattina ha postato sui social una sua foto con tanto di fascia tricolore, per ricordare ai suoi concittadini, che da quattro anni la sua amministrazione è alla guida del Comune. Nessun commento da parte del primo cittadino che ovviamente si ricandida alle prossime amministrative che dovrebbero tenersi fra un anno. Il condizionale è d'obbligo perchè non si esclude una sua prorogatio alla primavera del 2026. Tra i suoi avversari è scontata la corsa per il sindaco di Antonello Sala, già a lavoro da mesi per la sua candidatura. L'avvocato floridiano sta lavorando per convincere l'intero Centro destra a non frammentare l'elettorato con altri nomi per non disperdere le preferenze. Carianni da parte sua, oltre alle storiche civiche che lo hanno sostenuto quattro anni fa, potrà contare sul sostegno del Pd di Gaetano Vassallo e Orazio Scalorino. Scontato l'appoggio del parlamentare Dem all'Ars, Tiziano Spada.