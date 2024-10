Lavori pubblici, Rosina Collemi: "La priorità è mettere in sicurezza il territorio di Rosolini"

La presidente della Commissione ai Lavori pubblici del Comune di Rosolini, Rosina Collemi ha subuto debuttato con la convocazione dell'assise. C'era più di un motivo per farlo, in particolar modo il maltempo di sabato scorso che non ha risparmiato Rosolini. Alla riunione non hanno partecipato i consiglieri di maggioranza, Pippo Gambuzza e Peppe Basile, mentre sono intervenuti Carmelo Modica e Piergiorgio Gerratana. Non ha partecipato il sindaco Giovanni Spadola. "Dispiace che il primo cittadino non era presente - ha detto Collemi - trattandosi di un argomento di primaria importanza. Avrà avuto i suoi buoni motivi - aggiunge la presidente della Commissione - Quello che mi preme sottolineare - ha detto - è la sicurezza del territorio, quindi dei cittadini. Bisogna coinvolgere la Regione per cose serie, quindi la Protezione civile. La sicurezza di Rosolini passa per investimenti seri, le cose futili servono per sperperare denaro pubblico. E di sperpero ce n'è stato fin troppo".

Delegato del sindaco alla riunione, l'assessore ai Lavori pubblici, Giuseppe Giannone che ha parlato di progetti che si stanno portando avanti. Per il dem Piergiorgio Gerratana si tratta di progetti cominciati dalle amministrazioni del passato e che "nel governo Spadola manca proprio la progettualità".