Prodotti alimentari mal conservati: denunciati a Pachino i due titolari

Anche nella giornata di ieri, la Polizia di Stato ha svolto, a Pachino, un articolato servizio di controllo del territorio corroborato dalla presenza del Reparto Prevenzione Crimine della Sicilia orientale di Catania e di personale della Polizia Municipale che, insieme ai colleghi del Commissariato, hanno effettuato numerosi posti di controllo in tutto il centro abitato e nelle periferie identificando 131 persone e controllando 51 veicoli.

Sono stati particolarmente attenzionati i luoghi maggiormente frequentati da soggetti noti alle forze di polizia perché gravitanti in ambienti criminali.

In tale contesto operativo, sono stati controllati anche numerosi cittadini stranieri e, uno di questi, un uomo di 39 anni, di origine tunisina, è stato denunciato dai poliziotti pachinesi per il reato di soggiorno irregolare nel territorio nazionale.

Inoltre, gli agenti, diretti da Giuseppe Arena, hanno effettuato un controllo amministrativo in un’attività commerciale, adibita a rivendita di generi alimentari, gestita da due cittadini tunisini, ed hanno acclarato, a carico degli stessi, gravi irregolarità nella gestione e nella conservazione di numerose confezioni di prodotti alimentari.

In specie, 131 confezioni di cibi e 13 chilogrammi di altri alimenti vari erano privi di qualsiasi tracciabilità.

I due titolari del negozio, rispettivamente di 37 e 43 anni, sono stati denunciati per frode nell’esercizio del commercio e per abbandono di rifiuti sulla pubblica via.