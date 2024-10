Il Trapani anticipa in casa del Monopoli, partita d'alta quota in serie C

Al via domani in serie C l'undicesima giornata della stagione regolare. Nel girone C è sempre il Benevento a guidare la compagnia; la squadra di Auteri arriva da due vittorie di fila, sette nel complesso e con un attacco che ha già realizzato 24 gol (8 senza subirne nelle ultime due); e sarà ancora derby per le Streghe che ricevono la Casertana (domenica, ore 15.30). Diverse sono le gare interessanti di questa settimana tra i principali inseguitori. Una di queste è Monopoli-Trapani (sabato, ore 15): i biancoverdi di Colombo che sono a -4 dalla vetta arrivano da due pareggi di fila e davanti si troveranno la formazione di Aronica che non conosce mezze misure, che ha un punto in meno e che ha appena fatto una vittima illustre, l'Audace Cerignola (5-1). E proprio i foggiani sono chiamati al pronto riscatto in un altro match tutto da vedere contro l'Az Picerno, altra protagonista di questo inizio di stagione. Altra squadra distante 4 punti dal primo posto è il Catania che ha ottenuto dieci punti nelle ultime quattro partite;

per gli etnei match casalingo contro un Latina (domenica, ore 15) in caduta libera che perde da quattro turni e ha esonerato il tecnico Pasquale Padalino; in attesa del nuovo allenatore in panchina siederà il tecnico della Primavera Spiridigliozzi.

Si è fermato il Giugliano di Bertotto che adesso attende il Crotone (domenica, ore 17.30). L'Avellino ora vede le posizioni nobili della classifica dopo quattro vittorie consecutive che confermano l'efficacia della cura Biancolino; gli irpini ricevono il Messina di Modica (domenica, ore 15), squadra spigolosa e a caccia di punti. Fanalino di coda è sempre la Juve Next Gen che è reduce da quattro stop di fila e giocherà in casa del Team Altamura (domenica, ore 15). (