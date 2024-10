Di Paola (M5s): "Avanti su asse col Pd, presto un tavolo, il Centro destra si spaccherà"

"Nel 2022 c'e' stata una rottura a livello nazionale tra il Pd e il Movimento 5 stelle e quell'esperienza ci ha fatto maturare. Gia' dai prossimi mesi ci siederemo attorno a un tavolo e penseremo a un percorso di sintesi comune". Lo ha affermato a Rei Tv il coordinatore regionale del M5s in Sicilia e vicepresidente dell'Ars Nuccio Di Paola. "Sono sicuro che il centrodestra si spacchera' in due tronconi, uno che fara' riferimento a Fratelli d'Italia e l'altro a Schifani, Cuffaro e Sammartino, prova ne e' che voglio rinviare le elezioni di secondo livello, perche' sono spaccati provincia per provincia", ha aggiunto. "Continueremo a fare coalizione con il Pd e con altre forze civiche e di sinistra e con tutte quelle forze politiche che non si rivedono nel governo Meloni e nel governo Schifani in Sicilia", ha proseguito. E al Pd dice: "Deve capire che in regioni come la Sicilia non possiamo piu' correre l'errore fatto nel 2022 e dobbiamo fin da subito proiettarci, non sei mesi prime delle elezioni, a una competizione che ci vedra' sicuramente competitivi a Schifani o a chi si presentera' al suo posto. A Gela abbiamo vinto non con le primarie, che non uniscono ma dividono, ma con un percorso partecipativo e di sintesi".