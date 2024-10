Controlli nel rione Sanità a Napoli, focus sulle targhe straniere

E' nel rione Sanità e nel quartiere Mercato che si sono concentrati i controlli dei carabinieri del Comando Provinciale di Napoli, su impulso del comando Generale. In campo i militari della compagnia Stella, del nucleo radiomobile partenopeo, del Reggimento Campania con il supporto del Reggimento Puglia e del nucleo Cinofili di Sarno. Denunciato un 56enne del posto che avrebbe osservato anticipatamente i movimenti delle forze dell'ordine attraverso telecamere installate attorno al palazzo. Sono state sequestrate. Denunciato un 36enne per guida senza patente, 4 quelli sanzionati per lo stesso motivo. Sanzionato anche un pregiudicato 54enne trovato in possesso di 640 grammi di sigarette di contrabbando. Tre i giovani segnalati alla Prefettura per uso di stupefacenti. Trantacinque i auto e veicoli sequestrati nell’ambito dei controlli alla circolazione, 13 dei quali con targa estera. Sono 149 le sanzioni al codice della strada, 45 di queste applicate a veicoli con targa estera.