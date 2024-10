A San Cataldo non si passa: il Siracusa fa solo 0 - 0 e parte la contestazione dei 300 irriducibili

E' durata una sola giornata la gioia della vetta per il Siracusa, fermato al 'Valentino Mazzola' di San Cataldo dove i padroni di casa hanno disputato una gara accorta e generosa, Al termine dei 95 minuti gli azzurri sono stati contestati dai trecento tifosi al seguito della squadra. Grande merito va al tecnico dei verdeamaranto Pidatella che ha preparato i suoi nel migliore dei modi, alzando sì le barricate, ma senza disdegnare qualche ripartenza, anche pericolosa, soprattutto nel primo tempo. Il Siracusa, quasi inesistente nel primo parziale sulla fascia destra, con uno spento Di Paola e con il poco collaborativo Falla, mentre di altra caratura a sinistra l'accoppiata Pistolesi e Convitto, non è bastata a gonfiare la rete del veterano Dolenti. In casa la Sancataldese mantiene l'imbattibilità e non sarà facile per nessuno fare punti sul campo nisseno.

Il Siracusa con l'ingresso in campo di Orlando e Russotto ( è possibile che un giocatore come lui non parta dal primo minuto di gioco?) gli ospiti hanno spinto maggiormente sfiorando in due occasione la via del gol. Al 19' Russotto lavora un buon pallone sulla fascia sinistra e serve Aquadro che da posizione favorevole tira alto sopra la traversa. Poi il portiere di casa compie un miracolo su calcio piazzato di Candiano. Dolenti riesce a toccare la sfera indirizzata all'incrocio dei pali. Negli ultimi 8 minuti, Turati tenta il tutto per tutto mandando in campo Sarao. Il Siracusa gioca con 4 punte e l'ex Catania fallisce il bersaglio in due occasioni. Finisce 0 a 0 fra l'esultanza del pubblico e degli stessi calciatori verdeamaranto e con l'amarezza dei 300 tifosi azzrri che si sono sobbarcati la trasferta.

Capoliste del girone adesso sono Scafatese e Vibonese con 20 punti, inseguono Siracusa e Reggina a 19. Per amor del cielo smettete di chiamare questo Siracusa 'corazzata'. E soltanto una buona squadra che può dire la sua in questo campionato mediocre. Nulla a che vedere con quello della passata stagione.