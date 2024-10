Il Catania sconfitto dal Latina al 'Massimino' per 0 -1 davanti a 17 mila spettatori

E' stata una figuraccia per il Catania, sconfitto al 'Massimino' dal Latina per 1 a 0 davanti a 17 mila spettatori.

Si tratta della prima sconfitta casalinga per la squadra allenata da Domenico Toscano che ferma la sua striscia positiva a cinque risultati utili di fila.

Il Latina fa il colpo grosso e dopo quattro ko consecutivi torna ad assaporare il gusto dei tre punti pur rimanendo in zona play out.

Decide una rete di Ercolano poco dopo l’ora di gioco: il giocatore nerazzurro è bravo a sfruttare un errore di Di Gennaro che lo mette a tu per tu con Bethers e lo batte. In precedenza erano state annullate due reti al Catania, entrambe nella ripresa nel giro di un minuto. La prima al 53′ con Inglese che però è giudicato in fuorigioco; la seconda sempre al bomber rossazzurro ed ancora per offside. Nel finale Lunetta ci prova, ma Zacchi para all’87’.