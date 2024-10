Investita e uccisa una farmacista a Castel San Giorgio

Una donna e' morta dopo essere stata investita da un'auto nel Salernitano. L'incidente e' avvenuto nella serata di ieri in via della Liberta', strada provinciale 104, a Roccapiemonte. La donna, farmacista di 67 anni di Castel San Giorgio (Salerno), e' stata trasportata all'ospedale di Nocera Inferiore dove e' stata ricoverata in prognosi riservata, ma nelle ore successive e' deceduta. Sul posto, le forze dell'ordine hanno effettuato i rilievi. Il primo cittadino di Roccapiemonte, Carmine Pagano, esprime cordoglio e vicinanza alla famiglia della donna. E aggiunge: "Continuiamo a segnalare da anni la pericolosita' di questa strada, con la Provincia di Salerno bisogna trovare una soluzione per limitare la velocita' e la pericolosita' di un'arteria sempre molto trafficata, anche da mezzi pesanti. Faremo di tutto per cercare di mitigare il rischio, dopo aver chiesto e ottenuto l'installazione negli anni scorsi di un impianto semaforico".