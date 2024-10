Alluvione apocalittica in Spagna, 100 morti in un bilancio provvisorio

Alluvione shock in Spagna. Il bilancio provvisorio è di almeno 95 morti a Valencia. In 8 ore la pioggia di un anno, ancora decine di dispersi. Un'alluvione senza precedenti: strade come fiumi e collegamenti interrotti. Proclamata l'emergenza nazionale e tre giorni di lutto, allerta a Barcellona. 'L'acqua è salita fino a 3 metri. Siamo rimasti intrappolati come topi', dicono i sopravvissuti. Aspre polemiche sui ritardi dell'allerta da parte del presidente della Regione. Allarme sul clima, le piogge torrenziali sono state provocate dalla Dana, una depressione di aria fredda non troppo rara ma ormai sempre più intensa.