Nasce a Belpasso il Gruppo territoriale del M5s

A Belpasso è stato proclamato un nuovo Gruppo Territoriale del Movimento 5 stelle a Belpasso. Alla riunione hanno assistito i coordinatori provinciali del M5S: Nunzia Catalfo, ex senatrice, Ministra del Lavoro, autrice del reddito di cittadinanza e delle misure a sostegno dell’occupazione durante il periodo Covid, ed Eugenio Saitta, già deputato alla Camera dei Deputati. Presente pure l'attuale deputato alla Camera Luciano Cantone e la portavoce all'Ars Lidia Adorno, nonché le due uscenti deputate regionali Martina Ardizzone e Gianina Ciancio (attuale consigliere comunale a Catania).

Dopo i dovuti convenevoli, il gruppo ha proceduto alla nomina del proprio rappresentante nella persona di Danilo Rossetti (nella foto) e alla discussione dei punti critici della cittadina pedemontana.

Per l’occasione, il due volte eletto rappresentante del Movimento ha dichiarato: “Il rinnovamento del Movimento non è altro che una riorganizzazione che ne consentirà l’avvicinamento ai cittadini grazie a gruppi territoriali come questo voluto da persone libere che hanno deciso di dedicare il proprio impegno a favore della collettività. Colgo l’occasione per invitare tutti i cittadini e in particolare i giovani a unirsi a noi per progettare un futuro diverso da quello che sta per esserci imposto”.