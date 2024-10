Aeroporto di Comiso, volare dal Pio La Torre costa il doppio che da Catania

Il sindaco di Comiso, Maria Rita Schembari ha incontrato i soci della Sac che, come è noto, oltre all'aeroporto di Catania, gestisce anche lo scalo ibleo. Si è parlato dei programmi per la prossima stagione estiva e delle rotte che dovrebbero incrementare l'operatività dell'aeroporto di Comiso. Le intenzioni sembrano buone anche se restano i dubbi sulla effettiva competitività dell'aeroporto Pio La Torre con Fontanarossa Catania. Da una simulazione di prenotazione su Roma Fiumicino per il 5 dicembre da Comiso e da Catania con ritorno il 9 dicembre, vengono fuori risultati a dir poco controversi. Un biglietto di andata e ritorno da Comiso con Aeroitalia costa circa 250 euro; stessi giorni, con ITA da Catania il costo si dimezza, 125 euro. Difficile pensare ad un rilancio dell'aeroporto di Comiso a queste condizioni.