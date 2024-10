Euro Cup di pallanuoto, Tempesti salva l'Ortigia: i biancoverdi vincono in Grecia

Un’Ortigia generosa e tenace conquista una vittoria pesantissima in Grecia e si accomoda al secondo posto solitario in classifica del girone B di Euro Cup. Nella bolgia di Nea Smyrni, si è rivisto quel gruppo compatto e grintoso che tante gioie ha regalato ai suoi tifosi. Trascinati da un monumentale Inaba e dalle tante parate di Tempesti, i biancoverdi hanno saputo superare i momenti di difficoltà e costruire lo strappo decisivo nel quarto tempo. La partita inizia subito con grande ritmo: i greci trovano un fortunoso vantaggio, l’Ortigia sbaglia un rigore con Cassia, ma poco dopo trova il pareggio con La Rosa. Il match è divertente, i biancoverdi difendono bene a uomo in meno e guadagnano spazio al centro, dove Bitadze si fa valere. A fine tempo, sul 3-3, Kopeladis viene espulso per una scorrettezza e, sul successivo uomo in più, Inaba trova il vantaggio. Nella seconda frazione, gli uomini di Piccardo crescono e continuano a produrre gioco in fase offensiva, con Bitadze e Inaba che allungano a +3. I padroni di casa accorciano subito, quindi Tempesti para il rigore a Gkiouvetsis non concedendo la rete del -1, che arriva però più tardi con Suzuki. A quel punto, sale in cattedra Inaba, che prima segna un gran gol su azione personale, poi si ripete in superiorità. I greci sembrano storditi, ma si riavvicinano con una rete all’ultimo secondo (forse oltre la sirena), molto contestata dagli uomini di Piccardo. A metà gara, l’Ortigia conduce 8-6. Nel terzo parziale, passaggio a vuoto dei biancoverdi, che subiscono l’impetuoso ritorno del Panionios, fino all'inatteso sorpasso. Piccardo perde per tre falli i due mancini, allora ci pensa Giribaldi, dal perimetro, a trovare la rete del pari. Negli ultimi otto minuti, la stanchezza c’è e si vede, non si segna a lungo, ma l’Ortigia (ridotta in 7 per le espulsioni) ci mette testa e cuore e centra l’allungo decisivo con la tripletta di uno scatenato Inaba e il gol di Cassia. Una vittoria che fa bene alla classifica e al morale.