Televisione, il Monastero delle Benedettine di Modica domenica su Rai 1 per "Dimore nella storia"

Il Monastero delle Benedettine di Modica sarà il protagonista della rubrica "Dimore nella storia" in programma domenica, alle 7,45, all'interno della trasmissione "Uno mattina in famiglia". La rubrica è curata dalla scrittrice ragusana Costanza Di Quattro. La regia della rubrica è curata da Riccardo Nisini. Il Monastero è stato fondato nel 1892 sulla collina dell’Itria, sovrastante Modica, anche se la presenza benedettina in città risale al 1500. Il carisma delle Benedettine del Ss. Sacramento è fondato sulla Regola di San Benedetto e sull’Adorazione Perpetua del SS. Sacramento e la Riparazione.