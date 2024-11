Pallanuoto A1, l'Ortigia Siracusa cerca punti nella vasca della De Akker Bologna

Con addosso la fatica e l’entusiasmo per la vittoriosa trasferta di Atene, l’Ortigia è rientrata in Italia ieri, non a Siracusa, bensì in terra emiliana. I biancoverdi, infatti, sono atterrati a Bologna, dove domani pomeriggio, alle ore 14.30, affronteranno la De Akker nel posticipo della quarta giornata del campionato di Serie A1. La squadra di Piccardo deve recuperare le tante energie spese durante la gara di coppa e mantenere alta la concentrazione per tentare di fare bottino pieno e risalire un po’ in classifica. I biancoverdi, infatti, al momento si trovano sui gradini più bassi, in una posizione insolita, a quota tre punti, frutto di una sola vittoria e due sconfitte, una delle quali (contro la Vis Nova) imprevista. Per tale ragione, la trasferta di Bologna riveste un’importanza assoluta, perché l’Ortigia ha bisogno di punti e non può più permettersi passi falsi.

Sempre in A1, il Telimar Palermo in trasferta oggi a Savona contro la Rari Nantes.