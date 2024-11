Pallacanestro, un'altra sconfitta per la Virtus Ragusa

La Virtus Ragusa incappa nella settima sconfitta stagionale, la quarta (su 4) in trasferta. Com’era già capitato nel k.o. contro l’Andrea Costa, sempre al PalaRuggi, la squadra di Recupido è negativa nell’approccio alla partita, finendo per accumulare un ritardo che si rivela fatale: 85-67. La partita era valida per il campionato di serie B maschile.

IL TABELLINO

Neupharma Imola-Virtus Ragusa 85-67

Neupharma Imola: Masciarelli 21, Fiusco, Morina 5, Valentini 12, Vaulet 19, Magagnoli,

Vannini, Santandrea 2, Anaekwe 12, Kadjividi 6, Ambrosin 3, Ricci 5. All.: Galetti

Virtus Ragusa: Erkmaa 11, Piscetta 4, Bertocco 15, Simon 2, Gloria 3, Tumino ne, Vavoli

9, Gaetano 17, Mirabella, Kosic 6. All.: Recupido

Arbitri: Nonna di Milano e Spinello di Vigevano

Parziali: 28-11, 45-31; 65-48.

Note. Tiri da due: Imola 19/44, Ragusa 18/40; Tiri da tre: Imola 10/20, Ragusa 8/22; Tiri

liberi: Imola 17/25, Ragusa 7/13; Rimbalzi: Imola 42, Ragusa 31. Usciti per cinque falli:

Ambrosin (I), Simon (R)