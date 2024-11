Lions Club Lentini, prima riunione della VII Circoscrizione sul tema "Itinerario sul service"

“Il servizio alle comunità nel territorio è l’elemento che rende attrattivi e riconoscibili i club service alla sua identità”. E’ quanto ha detto il presidente della VII circoscrizione Lions Salvatore Calafiore, nell’apertura della prima riunione della VII circoscrizione Distretto 108Yb Sicilia sul tema: “Itinerario sul service” che si è svolta nel salone delle conferenze della “Badiula” a Carlentini. Alla riunione, aperta dal cerimoniere del Lions club di Lentini Giuseppe Castania, che ha dato il benvenuto al presidente della VII circoscrizione, hanno partecipato il past presidente del consiglio dei governatori e Good Will Ambassador Salvatore Giacona; il secondo vice governatore del Distretto 108YB Sicilia Walter Buscema, gli Officer Distrettuali e di club, mentre il past governatore Francesco Cirillo ha fatto pervenire un messaggio di saluto all’assemblea. Dopo i saluti sono intervenuti il coordinatore della Circoscrizioni Lions Giuseppe Vaccaro i presidenti della Zona 18, 19 e 20, rispettivamente Alfio Cimino, Angelo Lopresti e Sabina Malignaggi. Il presidente della VII circoscrizione Salvatore Calafiore ha sottolineato nella relazione “ i club service alla sua identità perché sono fonte di supporto alle comunità”. “I service sono un’opportunità per il territorio – ha detto il presidente Salvatore Calafiore - e a chi ha bisogno dei club. Lavoriamo uniti con Rispetto, Armonia e Sorriso come ci indica il nostro Governatore Mario Palmisciano”. A seguire gli interventi dei presidenti dei club.