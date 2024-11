"Imprenditore 4.0. Tra tutela del patrimonio e pianificazione fiscale: convegno a Ragusa

Continuano gli incontri promossi da Compagnia delle Opere Sicilia a Ragusa dedicati a imprenditori e a liberi professionisti, nell’ottica di promuovere opportunità di network, formazione, collaborazione.

Il prossimo appuntamento è in programma venerdì 8 novembre alle 15.30 presso la sede dell’Ordine dei Dottori Commercialisti di Ragusa (via Nino Martoglio, 5) sul tema “Imprenditore 4.0. Tra tutela del patrimonio e pianificazione fiscale”, organizzato in collaborazione con l’Ordine e Sicindustria, con il patrocinio del Comune di Ragusa.

Dopo i saluti istituzionali di Maurizio Attinelli, Commercialista, Revisore Legale e Presidente ODCEC di Ragusa, Salvatore Motta, Presidente di Cdo Sicilia, e Giorgio Cappello, Presidente di Sicindustria Ragusa, sono previste le relazioni di Daniele Manenti, Commercialista e Revisore Legale, su “Holding o trust per la gestione del patrimonio: quale strumento scegliere?”, e Alberto Maria Fichera, Avvocato Tributarista, su “Conferimenti in neutralità fiscale nell’ambito delle operazioni di riorganizzazione societaria”; modererà i lavori Pietro Affè, Commercialista e Revisore legale, che alla fine darà spazio al question time.