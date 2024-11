Presidenziali Usa, Biden: "La scelta degli elettori va rispettata"

'Non puoi amare il tuo Paese solo quando vinci. La scelta degli elettori va rispettata. Ci sarà un passaggio di poteri pacifico. Abbiamo perso questa battaglia, ma non possiamo mollare'. Biden ha parlato alla Nazione dopo il trionfo di Trump. L'addio del presidente e anche un invito ad abbassare le tensioni politiche. Ma i dem sono nel caos: persi 15 milioni di voti sul 2020. Il tycoon mette a punto il piano per i primi 100 giorni, dai dazi ai migranti. In Ucraina punta a congelare la guerra. Verso un ministro 'vendicatore' alla Giustizia. Musk come un presidente ombra: 'È solo l'inizio del mio impegno'. Il suo super Pac si prepara per il voto di Midterm. Con lui 10 Paperoni mondiali hanno guadagnato 64 miliardi in un giorno. Nel mirino della nuova amministrazione il presidente della Fed Powell che stasera taglia ancora i tassi di un quarto di punto. Sulle future mosse pesa però l'incertezza legata al nuovo corso della Casa Bianca.