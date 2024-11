Palermo, Forzinetti: stop alle carrozze coi cavalli: usiamo quelle elettriche

"Sono assolutamente favorevole a sostituire le carrozze a trazione animale con le carrozze elettriche. Un progetto sul quale crediamo e da diverso tempo ci confrontiamo con la categoria e la commissione Attività produttive per accompagnare i vetturini verso questa transizione. Fino ad oggi abbiamo intensificato i controlli e sequestrato diverse carrozze abusive. I soldi stanziati in fase di approvazione di bilancio, di concerto con i capigruppo, sono stati indirizzati a favore delle imprese e non vi era spazio per finanziare ulteriori misure. Ci impegneremo per trovare in tempi brevi le risorse al fine di avviare questa importante transizione". Così l'assessore alle Attività produttive del Comune di Palermo Giuliano Forzinetti.