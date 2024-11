Pioggia ad Acireale, il sindaco: "Evitate gli spostamenti"

Considerato il maltempo in atto, il sindaco Roberto Barbagallo per ragioni di sicurezza esorta caldamente tutti i cittadini ad evitare gli spostamenti.

“Sentiti i dirigenti scolastici vi chiedo di non avere fretta di riprendere i vostri figli dalle scuole, per evitare pericoli. I ragazzi sono al sicuro nelle scuole per cui, considerato che la pioggia avviene con intensità intermittente, vi chiedo di aspettare il momento adatto per spostarvi. A breve dovrebbe esserci una piccola tregua che può permettere di andarli a prendere in sicurezza. È necessaria un po’ di prudenza, abbiamo attivato tutte le nostre forze di protezione civile e siamo in contatto con la protezione civile regionale”.