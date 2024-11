Schifani apre a Miccichè: "E' una risorsa per Forza Italia, non si metta alla porta"

"Gianfranco è stato il fondatore di Forza Italia in Sicilia, incarna una figura storica che nessuno intende archiviare. Ci sono state note dinamiche e scelte sue, per cui ha lasciato il gruppo. Però, nessuno può disconoscere la sua capacità politica, il suo valore. Lui potrebbe senz'altro ritornare a essere un patrimonio nel nostro partito, come è sempre stato. Uno come Miccichè non si mette alla porta. Oltretutto, insieme, abbiamo vissuto frangenti soprattutto bellissimi, più di quelli brutti".". Così il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, in un'intervista a Live Sicilia, risponde a una domanda su Gianfranco Miccichè, che la scorsa estate ha lasciato Forza Italia per approdare al Movimento per l'Autonomia di Raffaele Lombardo.