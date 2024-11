Maltempo, migliora la situazione nel Catanese: 100 interventi dei pompieri

Un'allerta rossa per condizioni meteo avverse è stata emessa per oggi dal Dipartimento regionale della Protezione civile e interessa la costa Ionica dell'isola, tra Messina e Catania. Nel resto dell'isola l'allerta è arancione, a eccezione della costa Tirrenica tra Messina e Palermo, con allerta gialla. Scuole chiuse oggi a Catania e Messina e in diversi comuni del catanese e del messinese. Scuole chiuse anche ad Agrigento.

Situazione meteo migliorata in provincia di Catania, dove in 24 ore sono stati superati i 100 interventi dei vigili del fuoco per soccorrere autisti in difficoltà, danni d'acqua, allagamenti e dissesti statici. Nella zona industriale del capoluogo etneo è stata messa in funzione una pompa idrovora in un'azienda specializzata nel riciclo di rifiuti.