Pantelleria, bloccato con una scatola che conteneva hashish

Prosegue l'attività di contrasto al traffico e spaccio di sostanze stupefacenti da parte della Guardia di finanza del Comando provinciale di Trapani. A Pantelleria le Fiamme gialle hanno arrestato un uomo, già noto ai militari per precedenti in materia di spaccio di stupefacenti, e trovato con circa 120 grammi di hashish e marijuana. I finanzieri lo hanno sorpreso mentre caricava una scatola di cartone sulla propria auto, nelle immediate vicinanze di uno spedizioniere. Il sospetto iniziale dei militari circa il coinvolgimento in attività illecite è stato rafforzato dall'agitazione dell'uomo durante il controllo e dall'assenza sul pacco dell'indicazione del mittente. All'interno della scatola c'erano oltre 100 grammi di hashish. La perquisizione è stata estesa all'abitazione dell'uomo, dove sono stati trovati alcuni grammi di marijuana e un bilancino per il dosaggio.