Avvertimento con il fuoco a Locri, bruciata l'auto di un avvocato

Persone non ancora identificate hanno incendiato all'alba, aLocri, l'automobile dell'avvocato penalista Giuseppe Mammoliti, attuale presidente del tribunale per i diritti del malato, componente del Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Locri e con un passato alle spalle di amministratore nella pubblica amministrazione. L'auto era parcheggiata in una zona del centro cittadino, in via Oliverio, nelle vicinanze dell'abitazione del professionista. Il rogo, nonostante l'intervento dei vigili de lfuoco, ha distrutto quasi totalmente il veicolo. Sul luogo del danneggiamento si sono recati i carabinieri della Stazione e della Compagnia di Locri, che hanno subito avviato le indagini.-