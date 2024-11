Domani scuole chiuse a Siracusa ed anche a Priolo

A seguito del rinnovato avviso di allerta arancione per la provincia di Siracusa diramato nel pomeriggio dalla Protezione civile regionale, con apposita Ordinanza il sindaco di Siracusa Francesco Italia ha disposto anche per domani, mercoledì 13 novembre, la chiusura delle scuole cittadine di ogni ordine e grado, degli asili nido comunali, del Cimitero, degli impianti sportivi pubblici, dei parchi pubblici compreso quello della Neapolis, dei mercati. Disposta altresì l’attivazione della sala operativa di protezione civile del Comune, il Coc; delle funzioni di supporto necessarie e di tutte le associazioni di volontariato presenti sul territorio. La Protezione civile invita la cittadinanza a limitare al massimo gli spostamenti e ad avere comportamenti adeguati alla situazione di allerta.

Anche il sindaco Pippo Gianni, sentita la Protezione Civile, ha predisposto in via precauzionale la firma dell'ordinanza di chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, pubbliche e private, degli impianti sportivi pubblici, dei parchi e del cimitero comunale.