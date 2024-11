Vita Ippolito responsabile della Giustizia della Democrazia cristiana

Vita Ippolito è stata nominata responsabile nazionale per la Giustizia della Democrazia Cristiana. La nomina, proposta da Totò Cuffaro, segretario nazionale della DC, è stata approvata dall'ufficio politico del partito.

"La Democrazia Cristiana è impegnata nell'affermazione di alcuni principi cari a tutti i cittadini che sono il funzionamento della giustizia, i processi giusti e snelli, una giustizia a misura dei minori e delle fasce più deboli, il rapporto tra giustizia, carceri e rispetto della dignità della persona, una giustizia che contrasti le mafie e la corruzione e in ultimo, ma non per ultimo, una giustizia non spettacolo e nemmeno strumento di lotta per gli avversari, anche politici - dichiara Totò Cuffaro -. Siamo certi che l'avvocato Vita Ippolito, attraverso le sue capacità professionali e umane, saprà proporre iniziative adeguate agli organi nazionali, realizzando un proficuo lavoro a servizio dei cittadini".

"Ringrazio il segretario nazionale della Dc, Totò Cuffaro, e il segretario regionale, Stefano Cirillo, per avermi affidato l’incarico. Spero di essere all’altezza della responsabilità politica che il nostro partito mi sta affidando e considero questo incarico come un onore, ma anche un grave onere che comporterà da parte mia dedizione e impegno al servizio del nostro partito e dell’intera comunità - dichiara Vita Ippolito -. Cercherò di perseguire, attraverso proposte e iniziative concrete, gli obiettivi che in materia di giustizia, sono più cari al nostro partito: il giusto processo, la lotta alla mafia e alla corruzione, una giustizia che sia al servizio dei più fragili e che garantisca i diritti dei detenuti. Sono certa che unendo le nostre forze e i nostri valori, raggiungeremo risultati importanti".