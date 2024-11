In casa nascondeva mezzo chilo di marijuana: finisce in cella a Catania

Più di mezzo chilo di marijuana è stato sequestrato dalla polizia di Catania nell'abitazione di un giovane di 24 anni che è stato arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti e detenzione di armi clandestine. Nel suo appartamento, all'ultimo piano di uno stabile di viale Moncada il cui pianerottolo era controllato da una telecamera, il giovane custodiva anche una pistola lunga 10 cm facilmente occultabile con 30 proiettili, 700 euro in contanti, tre pistole giocattolo, un coltello a serramanico ed alcuni tirapugni. A fiutare la droga, che era nascosta in un armadio in camera da letto, è stato il cane Maui. Il pm di turno ha deciso di far rinchiudere nel carcere di Piazza lanza il 24enne, e in sede di convalida il Gip ha applicato la misura della custodia cautelare in carcere.