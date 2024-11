Alimenti mal conservati, 3 locali multati a Portopalo di Capo Passero

Nella giornata di ieri, Agenti del Commissariato di Pachino, insieme ai Militari dell’Arma dei Carabinieri di Portopalo di Capo Passero e a personale dell’ASP di Noto, hanno effettuato dei controlli amministrativi in 3 esercizi commerciali a Portopalo di Capo Passero che sono stati tutti sanzionati amministrativamente per 1000 euro ciascuno per irregolarità nei metodi di conservazione degli alimenti, per mancata esposizione dei cartelli di divieto di fumo e per occupazione abusiva del suolo pubblico.

Uno dei tre locali è stato, altresì, sanzionato per la mancata esposizione della tabella alcolemica e per la mancanza dell’etilometro.